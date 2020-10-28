Лучшую молодую семью Брестской области выберут на фестивале-слете "Вера. Надежда. Любовь"

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. XIV Фестиваль-слет молодых семей Брестской области "Вера. Надежда. Любовь" пройдет 28-29 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.

Участниками мероприятия станут 12 молодых семей из разных уголков региона. Организаторы подготовили для них насыщенную программу с конкурсами и заданиями, по итогам которой определится лучшая молодая семья области.

Слет стартует в Бресте на спортивной базе БФСО "Динамо": в тире пройдет турнир по стрельбе из пневматической винтовки, а в спортзале - эстафета "Семейные гонки".

За 14 лет у мероприятия сложились свои традиции. Одна из них - посадка аллеи семейных деревьев. Акция состоится на территории историко-мемориального музея "Усадьба Немцевичей" в деревне Скоки Брестского района. По согласованию с дирекцией музея семьи высадят 12 елей, обозначив их именными новогодними шарами. Продолжат программу фотосессия и экскурсия по усадьбе.

На семейном пикнике участники слета продемонстрируют свои кулинарные и творческие способности, поделятся рецептами, познакомятся и приобретут новых друзей. Музыкально-кулинарное шоу "Званый ужин" примет агроусадьба "Хутор Покосы". Второй день слета начнется утренним семейным забегом. Затем состоится встреча с психологом в формате круглого стола на тему "Брак и семья: путь к гармонии".

"Первый слет молодых семей прошел в 2007 году. За это время в мероприятии приняли участие около 200 пар. Как правило, все эти семьи на протяжении нескольких лет активно участвуют и в других молодежных проектах, некоторые молодые люди стали лидерами региональных и первичных организаций БРСМ", - отметила Светлана Мирчук.

Организаторами мероприятия выступают Брестский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Брестская ООС БФСО "Динамо".-0-