Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и переработке вторресурсов

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Украинскому Луцку интересен опыт Бреста в организации дорожного движения и обращении с вторичными коммунальными отходами. Об этом сегодня сообщил первый заместитель городского головы Луцка Григорий Недопад во время встречи в Брестском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время визита в сентябре мы были на некоторых коммунальных предприятиях Бреста, сегодня плотно хотим поработать с мусороперерабатывающим заводом. В Луцке установлены линии по сортировке мусора, есть некоторые вопросы, которые хотим обговорить, посмотреть предприятие, поделиться опытом, наметить общие планы, - сказал Григорий Недопад. - Очень интересует организация дорожного движения, в том числе управление светофорами, другие нюансы, которые были бы полезны для реализации в нашем городе". Он добавил, что считает Брест одним из самых чистых городов Беларуси. По словам первого вице-мэра, Луцк стремится не уступать в этом своему белорусскому побратиму.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что оба города похожи по своим параметрам, близка ментальность людей. "Внимательно следим за ситуацией в Украине. Видим позитивные изменения в вопросах благоустройства, дорожного строительства. Нам есть чему друг у друга поучиться. Вы впереди нас в вопросе электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Хотели бы изучить этот аспект. Бресту также интересна тема организации парковочных мест", - сказал он.

В целом Брест активно развивает отношения с регионами Украины. Помимо Луцка, у него заключены партнерские соглашения с Ивано-Франковском и Одессой. В январе-октябре текущего года товарооборот областного центра с южной страной-соседкой составил $85,5 млн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.-0-