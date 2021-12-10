Лыжная трасса заработала в агрогородке Мир Барановичского района

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Мир Барановичского района на территории спортивно-биатлонного комплекса заработала лыжная трасса, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор районного физкультурно-спортивного клуба "Надежда" Александр Воронец.

"Начали работать, когда пошла минусовая температура. Снежная пушка работала беспрерывно три ночи и два дня. Вчера у нас было оснежено 250 м. Дети провели тренировку: бодро катались, были довольны. Всего оснежили 500 м. Сегодня с утра закольцевали этот круг, после обеда поехали первые посетители. Лыж напрокат у нас достаточно", - рассказал Александр Воронец.

Пока в Мире можно покататься только на лыжах. Переменчивая погода не позволила оснежить большую площадь. "По прогнозу синоптиков, в декабре температура будет колебаться от небольшого минуса к плюсу. В таком случае существующая подушка сохранится до января. Если же термометр опустится до минус 5 градусов и ниже, возьмемся за оснеживание большого круга на трассе и увеличим толщину снежного покрова малого круга", - добавил собеседник.

Агрогородок Мир находится меньше чем в 20 км от Барановичей.-0-