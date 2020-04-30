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30 апреля 2020, 07:44

Маевку в онлайн-формате проведут в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первомай в Гродно отметят в новом формате, в том числе в режиме онлайн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.

Жителей региона приглашают отметить 1 Мая в семейном, домашнем формате.

"Одна из традиций Первомая в регионе - большой праздничный концерт. Увидеть его и в этом году смогут все желающие. Почти два десятка номеров художественной самодеятельности от представителей отраслевых профсоюзов, а также выступления ведущих артистов региона вошли в большой телеконцерт, трансляции которого запланированы на региональных каналах. Прозвучат хорошо известные мелодии, песни, посвященные родным городу и земле", - отметил Борис Козелков. Он подчеркнул, что в планах также онлайн-голосование за наиболее понравившийся зрителям номер.

Поздравления прозвучат и в общественном транспорте, и с больших экранов в областном центре.

"Традиционно к 1 мая мы подводим итоги конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию по категориям и определяем лучшего социального партнера в различных отраслях. Для победителей подготовлены памятные подарки и дипломы", - рассказал Борис Козелков. Вручение их пройдет не в массовом формате.

Населенные пункты региона украсят к празднику. В Гродно уже появились тематические растяжки, плакаты. К слову, раньше 1 мая в областном центре открывался сезон фонтанов. Если не подведет погода, то и в этом году традиции не изменят. К началу сезона все готово.-0-

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