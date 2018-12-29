Магазины столицы предлагают до 50 наименований белорусского шампанского к новогоднему столу

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины предлагают до 50 наименований белорусского шампанского к новогоднему столу, торговые организации рассчитывают продать более 2,7 млн бутылок игристого напитка, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
"Поставка торговле и оптовым операторам шампанского в декабре возросла на 10%, ожидается, что реализация игристых вин увеличится на 2% к уровню прошлого года. Заявки торговли выполняются своевременно и в полном объеме", - рассказали в управлении.
Также на выбор представлено более 500 тыс. сладких подарков от фабрик "Коммунарка" и "Спартак" - всего около 90 наименований. В среднем подарочный набор обойдется в сумму Br4,6 (вес 300 г) до Br44,77 (вес - 3 кг).
Кроме того, в магазинах представлены различные маскарадные костюмы для детей, товары с рождественской и новогодней символикой, сувенирная продукция.-0-
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