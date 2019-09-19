Магия трех девяток: рекордное для четверга число пар расписались во Дворце гражданских обрядов Минска

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 пар выбрали 19.09.2019 датой торжественной регистрации брака и расписались во Дворце гражданских обрядов Мингорисполкома - это рекорд для четверга, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Кочина.

"Для людей цифры играют большую роль. Наши пары любят выбирать красивые даты - и сегодня у нас 32 торжественные регистрации. Этот день был забронирован будущими молодоженами как минимум за три месяца. Несмотря на то, что это не выходной, все свадьбы сегодня у нас большие, красивые, с множеством цветов. Были у нас и несколько пар иностранцев. Некоторые молодожены пожелали провести церемонию на белорусском языке", - отметила Юлия Кочина.

Дворец гражданский обрядов - единственный загс Минска, где по четвергам проходят торжественные регистрации брака. В среднем в этот день здесь расписывают от семи до десяти пар. По "обычным" четвергам торжественные регистрации во дворце начинаются после обеда, но сегодня для столичных молодоженов сделали исключение из-за большого спроса: мужем и женою здесь начали объявлять с 9 часов утра. Были, кстати, среди брачующихся и те, кто специально отложил свадьбу именно до этой магической даты. "Уже устно по телефону у нас спрашивают насчет 20.10.2020 года", - добавила Юлия Кочина.

По ее словам, активный свадебный сезон во Дворце гражданских обрядов завершится примерно в начале октября. Пока же до конца сентября забронированы все возможные даты по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Уже в следующем месяце число регистраций пойдет на спад, а в ноябре количество желающих сыграть свадьбу станет значительно меньше.-0-