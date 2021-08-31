Магнит Ивацевичской земли

Особое место на экономической карте страны занимает Ивацевичский район. Помимо райцентра, в его структуре город Коссово, городской поселок Телеханы, 15 агрогородков и десятки деревень. О богатстве края, его развитии и достижениях беседуем с председателем райисполкома Александром Грицуком.

— В первую очередь наш край богат и славен трудолюбивыми людьми, которые умеют грамотно распоряжаться природными богатствами. Половину территории района занимают леса, поэтому неслучайно наиболее развита деревообрабатывающая отрасль. В числе лучших предприятий на этом рынке – ОАО "Ивацевичдрев" – управляющая компания холдинга, мебельное предприятие ООО "Полиполь Мебель Бел", входящее в европейскую группу компаний POLIPOL. Эти предприятия являются ведущими экспортерами района.

Деревообрабатывающими предприятиями осуществляются отгрузки продукции в 14 государств – Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Казахстан, Китай, Латвию, Польшу, Россию, Сербию, Украину, Францию. Основа экспорта – лесоматериалы, плиты ДСП, деревянные изделия, мебель.

Уникальные ниши в экономике занимают и другие наши предприятия. В ОАО "Д-Эмбрэйс" перерабатывают перо водоплавающей птицы и изготавливают перо-пуховые изделия. ОАО "Домановский ПТК" выпускает экспортно-ориентированную продукцию силикат натрия, пользующийся спросом за рубежом. Семена гибридов кукурузы, не уступающие мировым аналогам, производит Ивацевичский кукурузокалибровочный завод.

Лидерские позиции в области удерживают наши строительные организации и потребительская кооперация, предоставляющие услуги, конкурентные по цене и качеству.

Слаженная и целенаправленная работа предприятий дала возможность в первом полугодии 2021 года выполнить все доведенные району целевые показатели и задания.

— Александр Борисович, как вы оцениваете потенциал аграрной отрасли района, ее вклад в создание продовольственной безопасности страны?

– Наши аграрии хорошо знают, что летний день год кормит. Хозяйства завершили уборку зерновых, продолжается заготовка кормов. А впереди – осень – работ восемь. Все усилия направлены на рост производства продукции как растениеводства, так и животноводства, но прежде всего это молоко. За последние годы район стабильно прибавляет в среднем по 200 килограммов молока на корову, и в этом году стоит задача выйти на шеститысячный рубеж. Радуют результаты работы с качеством молока: сортом "экстра" и высшим сдаем более 93%.

Продолжаем развивать материально-техническую базу агропромышленного комплекса. Ежегодно приобретаем новую высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. За последние годы построены, реконструированы и заработали новые молочно-товарные комплексы в открытых акционерных обществах "Ивацевичиагротехсервис", "Телеханы-агро", "Святая Воля", "Квасевичи", "Гортоль", "Победа", "Мичуринск", СПУ "Доманово". Модернизация отрасли продолжается.

– Мечты большинства людей схожие: здоровье родных, благополучие в семье, добротное жилье, достойная зарплата и хороший отдых после трудового дня. Насколько комфортна для человека социальная среда? Строится ли жилье?

– Наш район удобен и комфортен для людей. Созданы привлекательные условия для занятий физической культурой и спортом. Есть плавательный бассейн и Ледовая арена, построен стадион и современная скейт-площадка, которые пользуются спросом у молодежи.

К услугам населения оборудованная современной медицинской техникой районная больница.

Немалые средства вкладываем в ремонты учреждений образования и культуры. Продолжаем строить жилье. В текущем году планируем ввести в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома в г. Ивацевичи и г.п. Телеханы. Ежегодно вводится более 10 тыс. кв. м индивидуального жилья, а это порядка 75 домов. Не оставляем без внимания развитие и поддержание в порядке инфраструктуры.

– Каков туристический потенциал Ивацевичского края? Что в обязательном порядке показываете гостям и близким друзьям?

– Район сложно представить без дворца Пусловских (его еще называют Коссовским). Этот неповторимый памятник архитектуры первой половины XIX века пользуется у посетителей особой популярностью. Реконструкция дворца продолжается, но для экскурсантов открыты и работают выставочные залы, функционируют кафе и гостиница.

Туристический потенциал района огромен. Это урочище Меречевщина, где воссоздана усадьба Тадеуша Костюшко, героя многих стран, Мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" – "живая" история военных лет, знаменитый Огинский канал и ландшафтный заказник "Выгонощанское", самое большое в области озеро Выгонощанское и самое глубокое – Соминское.

Эти уникальные, красивые места – гордость Ивацевичской земли. Приглашаем всех в гости. Приезжайте, оцените. Уверен, не пожалеете!

Тамара МАРКИНА, ФОТО Анна Ильяшевич, Валерий Мискевич