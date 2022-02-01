1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Макет Троицкой церкви планируют установить в Могилеве неподалеку от сохранившегося фундамента святыни. Такое предложение высказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев во время оперативного совещания, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Цумарев, площадка, где расположен сохранившийся фундамент церкви, - одна из зон отдыха могилевчан и гостей города. "Место благоустроено, там сделана хорошая площадка для отдыха на берегу Днепра. И чтобы сделать это место еще более привлекательным как для жителей города, так и туристов, необходимо здесь установить макет Троицкой церкви, фундамент которой обнаружили при реконструкции моста по проспекту Пушкинскому", - отметил мэр города.

Для того, чтобы определить, каким будет этот макет, председатель горисполкома предложил провести городской конкурс. "Привлекайте скульпторов и архитекторов, историков и всех заинтересованных. Пусть они предложат свои идеи: это может быть деревянная миниатюра, металлическая или из другого материала - это уже пусть определяют профессионалы. Проведем в городе конкурс, а лучший вариант установим неподалеку от фундамента, - отметил Владимир Цумарев. - Так мы сможем еще больше рассказать об истории города, создать еще одно историческое место в Могилеве".

Владимир Цумарев дал поручение провести конкурс в ближайшее время.-0-