Малашко: только вместе мы вырастим достойных граждан нашей страны

30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Наши дети" требует участия взрослых в судьбе детей. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко во время посещения детского дома семейного типа Светланы и Александра Коноваленко в агрогородке Городец Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я давно знаком с этой семьей, и уже около 10 лет она растет и развивается на моих глазах, - сказал Валерий Малашко. - Мне радостно видеть, как быстро адаптируются и развиваются дети. Вдвойне приятно осознавать, что есть и мой личный вклад в эту замечательную семью. В этом ведь заключается смысл благотворительной акции "Наши дети": она требует участия взрослых в судьбе детей. Только вместе мы получим желаемый результат - вырастить достойных граждан нашей страны".

Заместитель председателя облисполкома привез новогодний подарок - большой и удобный мягкий диван для всей семьи. Кроме того, каждый из ребят получил к празднику сладости. Поздравил детей и их родителей и председатель Шкловского райисполкома Андрей Камко.

Воспитанники дома семейного типа приготовили увлекательную презентацию, посвященную изучению Беларуси. "Приезда гостей мы очень ждали: долго готовились, много репетировали и хотели их порадовать своим выступлением", - признаются ребята.

"Наша семья воспитывает семь приемных детей, оставшихся без попечения родителей, и двоих родных, - рассказала мама Светлана Коноваленко. - В отличие от обыкновенной семьи количество детей у нас меняется, но мы только рады их появлению в доме. Также искренне радуемся за наших ребят, когда они возвращаются к своим родителям. Этот год для нас был очень продуктивным и прошел под знаком путешествий: вместе с детьми объехали, наверное, пол-Беларуси. Мы изучили свою малую родину: пешком и на велосипедах побывали во всех уголках Городецкого сельсовета, а также посетили знаковые для нашей страны места боевой славы - Брестскую крепость, Хатынь, Курган Славы, музей советско-польского боевого содружества в Ленино".

Сегодня гостей встречал и 15-летний Саша Романов, который живет в семье с 5 лет. За это время он многому здесь научился: не только дружить и поддерживать своих близких, но и помогать по хозяйству. "Мы всегда все делаем вместе, в том числе и готовимся к Новому году, - говорит он. - Я попал в семью вместе со своим старшим братом Сергеем, сейчас он уже в Могилеве, учится на автослесаря. Семья у нас активная, дружная, веселая и позитивная. Праздники тоже будем встречать все вместе".

В завершении предновогодней и по-семейному теплой встречи Валерий Малашко пожелал всем счастья и здоровья, а также высказал уверенность, что следующий год будет лучше предыдущего. "О том, что наступающий 2022 год будет нас больше радовать, говорит даже тот факт, что уйдет острота пандемии, потому что мы уже больше чем на 50% привились и начинаем прививать наших детей, - отметил он. - Мы научились жить с этой бедой, которая вскоре должна перейти в разряд сезонных заболеваний. Даже не сомневаюсь, что успешно пройдет референдум, который даст толчок развитию политической системы нашего общества. Также не сомневаюсь, что мы все будем трудиться так, чтобы наша родина процветала".-0-

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