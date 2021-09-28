Малорита 1-2 октября отпразднует День города

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите (Брестская область) 1-2 октября отметят День города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Основные мероприятия намечены на 2 октября. Центральным событием станет открытие площадки для мини-футбола на территории школы №1. Основание под поле размером 20х40 м сделано за счет местного бюджета. В приобретении искусственного газона помогла Белорусская федерация футбола. В первую очередь там смогут заниматься и играть в свободное время учащиеся. В часы работы школы доступ на площадку будет свободным. В перспективе в Малорите появится еще одно футбольное поле с искусственным покрытием. Его обустроят в городском парке. Сейчас готовится проектно-сметная документация.

Традиционно в День города в райцентре проводят Малоритский марафон. В этом году он состоится уже в 38-й раз. Общий старт запланирован на 10.30. "У нашего марафона длительная история, не хочется нарушать традиции. В условиях пандемии будут соблюдены эпидемиологические меры безопасности", - отметили в райисполкоме.

В программе Дня города - праздничное шествие, работа торговых точек, концерты оркестров Брестской погрангруппы и 38-й десантно-штурмовой бригады, выступления других творческих коллективов. В течение дня будет работать осенняя ярмарка. На городском стадионе планируется шоу парашютистов. Если не будет каких-то корректировок, то желающим предложат обзорную экскурсию на самолете и прыжки с парашютом в тандеме.-0-