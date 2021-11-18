Малоритский комбинат обновил линию по выпуску детского питания в пауч-упаковке

18 ноября, Малорита /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" модернизировало линию по производству детского питания в гибкой упаковке, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии установили дополнительное оборудование итальянского производства. Благодаря модернизации производительность линии увеличилась в два раза: с 450 кг до 900 кг в час. Речь идет о детском питании, которое выпускается в гибкой упаковке объемом 90 г. Такая продукция востребована на внутреннем рынке и за рубежом. Объем ее производства за последние пять лет вырос в восемь раз. "Модернизация линии позволит нам увеличить прибыль и расширить число наименований в такой упаковке. Востребованность пауча растет. Он удобен в использовании. Мамы могут кормить детей на прогулке, в других местах где-то на выезде. Не нужны ложка и дополнительная чашечка, ребенок может спокойно покушать сам", - отметил директор комбината Юрий Витрюк. Немаловажное преимущество такой упаковки и в том, что она перерабатывается.

Открытие обновленной линии приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поздравил заводчан с профессиональным праздником. "Уникальное предприятие в Брестской области. Специализируется на производстве овощных и фруктовых пюре и напитков, которые применяются для детского питания. Практически 90% сырья для переработки выращено в нашем регионе: морковь, черника, яблоки, малина. За рубежом приобретаем лишь некоторые фрукты, в основном в Молдове и Украине. С вводом обновленной линии малоритский комбинат сделал еще один шаг в дальнейшем освоении рынка детского питания", - сказал губернатор.

Юрий Шулейко

Финансировался проект за счет собственных средств предприятия и инвестиционного фонда концерна "Белгоспищепром". "Завод продолжит развиваться. Уже намечен следующий проект. В инвестиционном фонде концерна запланированы 800 тыс. евро на следующий год. Реализовав проект, в два раза увеличим производство соков, нектаров в литровой стеклянной бутылке. Востребована эта продукция на внутреннем и внешних рынках. Ценится ее качество", - подчеркнул председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

Он добавил, что в целом предприятия концерна постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции. "Сегодня в нашей копилке 72 страны, куда поставляем свою продукцию. Рост постоянный. Например, за прошлый год мы в Китай в три раза приросли. Выходим на восточные страны, запад тоже не теряем. Нацелены открывать новые рынки", - резюмировал Анатолий Бубен.-0-

Фото Вадима Якубёнка