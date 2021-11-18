Малоритский комбинат планирует обновить линию по выпуску соков и нектаров

18 ноября, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Малоритский консервноовощесушильный комбинат планирует модернизировать линию по выпуску соков и нектаров в стеклянной бутылке. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Юрий Витрюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Комбинат прорабатывает вопрос модернизации производства консервов общего назначения. В частности, речь о линии по выпуску соков и нектаров в стеклянной бутылке объемом 1 л. Реализовать проект намечено в 2022-2023 годах. Обновив оборудование, малоритчане в два раза увеличат производительность. За час с конвейера будет сходить до 2 тыс. бутылок с напитком.

Параллельно предприятие расширяет ассортимент. Разрабатываются новые виды пюре для детского питания в мягкой упаковке. Получены технические условия на пюре на основе фруктов и овощей для детей дошкольного и школьного возраста, созданы рецептуры.

Комбинат осваивает еще одно направление - десерты на фруктовой и фруктово-овощной основе из пюре и соков прямого отжима. Среди ингредиентов будут семена чиа, чай матча, ромашка и шиповник, сироп агавы, мука киноа. Такие десерты будут готовиться без добавления сахара. Продукция ориентирована на людей, которые придерживаются активного образа жизни.

Малоритский комбинат планирует поставлять свои новинки на белорусский рынок и за рубеж. "В среднем экспорт у нас занимает до 50%. Основной заказчик - Россия. Поставляем продукцию и в другие страны СНГ. Отправили пробную партию в Китай. С этой страной сложность в том, что ужесточились законы и сертификация происходит практически целый год. Кроме того, выпускаем продукцию для компании Nestle. Планируем дальше развиваться и увеличивать объемы на экспорт за счет модернизации производства", - резюмировал директор завода.-0-