Малоритский марафон соберет около 600 спортсменов 3 октября

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите 3 октября отметят День города, центральным событием которого станет XXXVII Международный марафон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Для участия в забеге заявки подали около 600 человек. Из-за пандемии не смогут приехать спортсмены из Украины, России, других стран. Зато весьма активно регистрируются любители бега из Могилева, Минска, Гомеля, Гродно, районов Брестской области. Планируется, что участников мероприятия поприветствует именитый земляк малоритчан - белорусский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Леонид Тараненко.

Общий старт марафона состоится в 10.30. Дистанции забега рассчитаны на атлетов разного возраста и уровня подготовки. Самые выносливые бегуны выйдут на классическую марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Маршрут пролегает по улицам города, через агрогородок Олтуш до одноименного погранперехода на границе с Украиной и обратно. Первые марафонцы обычно финишируют спустя 2 часа 50 минут.

Состоятся также забеги на 500 м, 1 км, 10 км. Для самых маленьких - воспитанников детских садов - устроят символический забег на 300 м. На старт выйдут и люди с ограниченными возможностями, которые преодолеют дистанцию в 2 км. Дополнят программу чемпионат Брестской области по эстафетному бегу, первенство Малоритского района по легкоатлетическому бегу среди общеобразовательных школ.

В культурной программе Дня города - выставки, концерты, работа тематических площадок. В течение всего дня будет работать традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Брестский городской клуб ДОСААФ предоставит желающим возможность совершить обзорную экскурсию на самолете АН-2, а также - тандемный прыжок с парашютом с инструктором. Праздник завершится эстрадно-танцевальной программой на городской площади.-0-