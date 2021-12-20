Малый бизнес формирует пятую часть доходов бюджета Брестской области

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Организации малого бизнеса формируют более 20% бюджета Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

За январь - ноябрь от субъектов малого предпринимательства в областную казну поступило Br361,8 млн, что составило 20,6%. В том числе микроорганизации (численность работников до 15 человек) перечислили в бюджет региона Br129,6 млн (7,4%), малые организации (численность работников от 16 до 100 человек) - Br232,3 млн (13,2%).

На долю организаций среднего предпринимательства (численность работников от 101 до 250 человек) приходится 11,2% поступлений в бюджет, или Br196,9 млн.

Платежи резидентов СЭЗ "Брест" за 11 месяцев составили в доходах области 2,3%, поступления сложились на уровне Br39,7 млн.

Резиденты Парка высоких технологий обеспечили поступление налоговых платежей на уровне Br12,8 млн, что составляет 0,7% в доходах области.-0-