Малый и средний бизнес сформировал 37% бюджета Брестской области

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Субъекты малого и среднего бизнеса сформировали 37% консолидированного бюджета Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

На 1 декабря в регионе действовало 45,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 9,7 тыс. организаций и 35,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. За январь-ноябрь плательщики этой группы уплатили в бюджет Br538,6 млн, или 37% от доходов региона. Поступления платежей увеличились на Br32 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах, темп роста составил 106,3%.

В частности, субъекты малого бизнеса перечислили в бюджет Br291,4 млн, темп роста поступлений - 101,5%. От субъектов среднего предпринимательства поступило в бюджет Br175,2 млн - платежи увеличились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на Br23,7 млн. Индивидуальные предприниматели уплатили Br72 млн, темп роста в действующих ценах - 105,7%, платежи выросли на Br3,9 млн.

Всего в консолидированный бюджет Брестской области за январь-ноябрь поступило Br1,4 млрд платежей. Организации перечислили Br1,3 млрд, или 91% от общей суммы платежей, физические лица - Br58,8 млн, или 4% от общей суммы поступлений.-0-