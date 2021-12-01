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01 декабря 2021, 18:25

Марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилеве благотворительным показом

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной марафон "Согреем детские сердца" стартовал в Могилеве благотворительным показом. Представление состоялось в областном театре кукол, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благотворительный показ, который традиционно проходит накануне Международного дня инвалидов, собрал более 100 человек - воспитанников коррекционно-развивающих центров, их родителей и воспитателей, - рассказала корреспонденту БЕЛТА директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. - Во время мероприятия наши особенные детки получили приятные знаки внимания - небольшие сувенирные пакеты со сладостями и средствами личной гигиены. Хорошим подарком для них также стало общение и совместный просмотр спектакля".

Зрители сказочного представления увидели музыкальную фантазию по сказке Шарля Перро "Золушка". Необычная история в постановке режиссера Игоря Казакова рассказывает о молодой девушке, которую добрая фея щедро наградила за терпение, трудолюбие и доброе сердце. Однако на пути к счастью красавицы лежало много испытаний, с которыми она в конце концов успешно справилась.

"Праздник для особенных деток не случайно организуется 1 декабря - это стартовый день Недели милосердия, которая стала частью проекта "Согреем детские сердца", - уточнила Ирина Фисюк. - Сам марафон также берет свое начало именно сегодня и проходит в десятый, юбилейный, раз. Категории особенных деток очень важно уделять должное внимание: в связи с пандемией они стали реже бывать в общественных местах, тем более в театрах. Благотворительный показ собрал их вместе, позволил получить новые эмоции, обменяться впечатлениями и провести время со своими родными и близкими. Это очень домашнее и любимое нами мероприятие".

Елена Симоненко и ее 3-летняя дочка Алиса пришли на благотворительный показ в первый раз и очень рады, что появилась возможность получить новые эмоции и впечатления. "Раньше мы уже пытались посмотреть театральное представление, - отметила молодая мама. - Но поскольку были еще совсем маленькими, выдержали только начало спектакля - пришлось уйти. Сегодня будет вторая попытка. Дома дочке одной скучно, а здесь - дети и яркое представление. Уверена, что получим удовольствие от просмотра".

Воспитанники Могилевского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации - постоянные участники благотворительных показов, организованных Белорусским детским фондом. Сегодня от учреждения на спектакль пришли 15 деток. "Наши ребята достойны внимания, - подчеркнула педагог-психолог центра Анастасия Ковалева. - Им очень важно общаться со сверстниками: так они учатся находить общий язык и со взрослыми. Поэтому мы всегда стараемся научить наших детей взаимодействовать с внешним миром, в том числе и через обширную культурную программу. Они не должны закрываться в себе. Театр и искусство в целом имеют для особенных деток большое значение: вместе с актерами на сцене они проживают социальные роли, понимание которых им необходимо в жизни. Особенно значимы совместные мероприятия: нашим ребятам важно знать, что они не одни в этом мире. Родителям таких деток также психологически важно общаться между собой".

Мероприятия, приуроченные к старту областного благотворительно марафона "Согреем детские сердца", прошли сегодня в Могилевской области повсеместно. Так, представители областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк и Игорь Каско посетили Чериковский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они пообщались с детьми и сотрудниками учреждения, а также передали ребятам подарки.

По словам Ирины Фисюк, в свое время акцию "Согреем детские сердца" придумало и инициировало областное отделение Белорусского детского фонда. Задумка была реализована при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета. Кроме того, на протяжении 7 лет марафон получает серьезную поддержку областной телерадиокомпании "Могилев". Он проходит в прямом эфире на канале "Беларусь 4. Могилев". Так, во время прошлого телемарафона собрано более Br62 тыс. Деньги направлены на оказание адресной помощи детям и на нужды специализированных учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты.-0-

Фото Олега Фойницкого

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благотворительность дети Могилев Могилевская область
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