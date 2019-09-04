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04 сентября 2019, 14:26

Марафон здорового образа жизни в Минске привлек 2,5 тыс. человек

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марафоне здорового образа жизни "#САД - Спартыўны, Актыўны, Даступны!" приняли участие 2,5 тыс. человек, сообщили БЕЛТА организаторы.

ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения подвели итоги марафона, который проходил весь август (по четвергам) и был организован в рамках проекта "Белмед". Данный проект финансируется Европейским союзом и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, ВОЗ и ЮНФПА в партнерстве с Минздравом Беларуси.

На мероприятиях все желающие проходили экспресс-обследование у врачей 39-й городской клинической поликлиники, а затем на основе рекомендаций выбирали для себя вместе с тренерами наиболее подходящий - полезный и безопасный - вид физической активности на свежем воздухе. За 15 часов марафона к нему присоединилось 2,5 тыс. участников разных возрастов, было предложено 60 видов физической активности на 15 площадках. К мероприятию на благотворительной основе подключились более 20 партнеров - спортивных клубов, школ, фитнес-центров, танцевальных студий. Все они поддерживают идею здорового образа жизни. Участники марафона занимались йогой, пилатесом, стретчингом, кикбоксингом, укрепляли мышцы спины, узнали разницу между функциональной, кардио-тренировками высокой интенсивности и релакс-упражнениями. Для детей проходили тренировки по футболу, кикбоксингу и боксу, хореографии, мастер-классы по эстетической гимнастике и оздоровительной гимнастике, фридайвингу. Были организованы и мастер-классы по зумбе, дискофоксу, танго, соло-латине и рок-н-роллу.

Одна из важных целей марафона - чтобы люди, попробовав подходящие им индивидуально тренировки, выработали привычку вести здоровый образ жизни и заниматься спортом регулярно.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Натальи Жуковой, в любых профилактических программах самое главное - заинтересованность со стороны населения. "Марафон здорового образа жизни "#САД" стал началом инициатив, которые могут в будущем реализоваться во всех областях и белорусских городах. Необходимо, чтобы эстафету подхватили все населенные пункты, которые поддерживают здоровый образ жизни", - заключила она. Кстати, по итогам марафона будут разработаны методические рекомендации для учреждений здравоохранения и спортивных организаций по проведению подобных мероприятий в регионах.

Заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Габриэлла Акимова поблагодарила Европейский союз за финансовую поддержку проекта "Белмед". "Я вижу, что в Беларуси сложилась довольно благоприятная обстановка для популяризации ЗОЖ и продвижения здоровья как наиболее важной жизненной ценности. Фестиваль #САД удачно вписался в эту тенденцию. Кроме того, марафон был доступен для всех, ведь тренировки и консультации проводились бесплатно, после окончания рабочего дня и были организованы с учетом физических возможностей разных групп, включая людей с инвалидностью. Тем самым мы показали, что придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортивными активностями может любой человек", - подчеркнула она.

Важным компонентом мероприятий стала оценка состояния здоровья участников. "Специально для марафона мы разработали "Паспорт здоровья", который содержит базовые данные об участнике - вес, рост, возраст, вредные привычки, последнее обращение к врачу. На основе этих данных с помощью "умных" весов и тонометров от партнеров марафона мы получили информацию об артериальном давлении, мышечной массе, минералах, белках, жировой доле, индексе массы тела и других показателях, позволяющих судить о состоянии здоровья человека", - отметила главный врач 39-й городской клинической поликлиники Ольга Есманчик.

Примерно 12% прошедших экспресс-обследование были люди старше 50 лет, основной же возраст участников марафона - 20-45 лет. У 40 человек, причем, в основном, у молодых людей, было выявлено повышенное артериальное давление, учащенный пульс. Им была оказана первая медицинская помощь и даны направления к врачам узкой специализации. Более 250 человек получили консультации диетолога, кардиолога, невролога, валеолога и травматолога-ортопеда. За консультацией к специалистам обратились по вопросам головокружения, онемения конечностей, остеохондроза позвоночника, мигреней, также участников интересовало, как придерживаться правильного питания и какие виды физической активности выбрать с учетом имеющихся заболеваний.

В программе марафона были и дополнительные активности. За пройденных 50 тысяч шагов можно было выиграть тонометр, а "марафонцы", посетившие все 5 четвергов и получившие "Паспорт здоровья", участвовали в розыгрыше призов: "умных" весов, тонометра и спортивного инвентаря.-0-

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