Маркевич: финансирование Минского областного института развития образования планируем увеличить

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансирование областного института развития образования планируют увеличить. Важно оснащать его необходимой современной базой, чтобы знания специалисты получали в соответствии с требованиями времени. Об этом сегодня сказал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич на торжественном мероприятии в честь 80-летия Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Сейчас время опережает знания, поэтому необходимо создавать такие условия в учреждениях, чтобы сокращать расстояние, которое есть. Это касается также областного института развития образования. Здесь прикладывают все усилия, чтобы педагоги повышали свой уровень знаний, изучали что-то современное. На сегодняшний день около полумиллиона учителей прошли через это учреждение образования и еще столько же - в будущем, поэтому из областного бюджета активно выделяют средства на развитие института. Но модель надо менять. Здесь есть еще много направлений, которые необходимо развивать, поэтому планируем улучшить финансирование института", - рассказал Иван Маркевич.

На торжественном мероприятии отдельное внимание уделили лучшим сотрудникам учреждения и ветеранам педагогического труда. Им вручили почетные грамоты и благодарности от Миноблисполкома, Министерства образования и областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки.

Современное учреждение дополнительного образования взрослых направлено на повышение квалификации педагогических кадров. На протяжении 80 лет областной институт также успешно занимается развитием региональной системы образования.-0-