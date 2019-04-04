Маркевич: из 57 вопросов к "Большому разговору" из Брестской области на контроле остались два

4 апреля, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. Из поступивших к "Большому разговору" 57 вопросов от жителей Брестского региона на контроле остались два. Об этом сообщил сегодня журналистам после приема граждан в Дрогичине помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время "Большого разговора" из Брестского региона поступило 57 обращений. Мы их детально проанализировали, выделили 16 основных направлений. Из всех обращений на контроле осталось два, - сказал помощник Президента. - Очень много вопросов было разъяснительного характера. Ответы по большинству из них люди уже получили. Те два тоже, по сути дела, несложные, но требуют более предметного и серьезного анализа. В ближайшее время мы людей проинформируем о решении и по этим позициям".

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