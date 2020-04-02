Маршруты общественного транспорта Минска изменятся на время тренировок роты почетного караула

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время тренировок сводной роты почетного караула к параду войск Минского гарнизона 9 мая ограничивается движение всех видов транспорта по пр.Машерова от ул.Даумана до пр.Победителей. Соответственно вносятся изменения в трассы движения ряда автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Изменения будут действовать 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля с 21.00 до 23.00.

В частности, автобусы № 29, 44, 136 поедут в прямом направлении по пр.Машерова, ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам с выполнением остановочных пунктов "Нововиленская", "Выставочный комплекс", а обратно - по пр.Победителей, ул.Немига, ул.М.Богдановича, пр.Машерова с выполнением остановок "Гостиница "Юбилейная" и "ст.м. Немига".

Маршрутки №1002-ТК, 1412-ТК со стороны пр.Машерова направятся по ул.Даумана, Старовиленскому тракту, ул.Нововиленская, ул.Орловская и далее по обычному пути в обоих направлениях.

Маршрутка № 1107-ТК со стороны пр.Победителей поедет по ул.Мельникайте, ул.Заславская, пр.Машерова и далее по привычной схеме в обоих направлениях.-0-