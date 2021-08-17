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17 августа 2021, 21:21

МАРТ приостановил работу двух торговых объектов в Полоцке

Фото из архива
Фото из архива
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу двух торговых объектов в Полоцке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ провел внеплановую проверку торговых объектов индивидуального предпринимателя, ведущего розничную торговлю непродовольственными товарами в Полоцке. Установлены нарушения законодательства о торговле, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров. На основании выявленных нарушений приостановлена работа двух торговых объектов ИП с 17 августа по 16 сентября.

"Причиной решения послужили неустраненные нарушения, которые выявлялись ранее при мониторингах в текущем году. Как показала проверка, полученные по итогам мониторингов рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков) были оставлены индивидуальным предпринимателем без должного внимания", - отметили в пресс-службе.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года ?143. Субъект торговли вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов после устранения выявленных нарушений.-0-
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