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25 февраля 2020, 12:41

МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю продовольственного импорта на $16 млн

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня прошел семинар-совещание о дополнительных мерах по защите внутреннего рынка с участием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие были приглашены руководители крупных торговых организаций и предприятий-производителей, поставщики продукции. Совещание проходило в режиме видео-конференц-связи. Необходимость проведения такой встречи, по словам министра, продиктована ситуацией на потребительском рынке страны, а именно - ростом импорта, доля которого на сегодня составляет 22,5% и выходит за пределы критического уровня (20%). Доля продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте по итогам 2019 года составила 77,5%. Задача этого года - повысить ее до 80%.

"Рост импорта - это трата валюты, увеличение отрицательного сальдо. Понятно, что конкуренция является двигателем рынка, развития производительных сил, торговли. Выше конкуренции может быть только национальная безопасность. За прошедший год мы, к сожалению, перешли красную черту на потребительском рынке и по продовольственной торговле уменьшили долю отечественных товаров ниже допустимого", - отметил глава МАРТ.

Брестская область по доле импорта занимает устойчивое третье место. В прошлом году регион импортировал потребительских товаров на $497 млн. Целевой задачей для области на этот год является снижение продовольственного импорта на $16 млн. По мнению МАРТ, это достижимо за счет сокращения поставок из-за рубежа масла растительного, кондитерских изделий, шоколада, пива, муки пшеничной, яблок, безалкогольных и алкогольных напитков, воды минеральной, сыров и творога. В целом по республике объем продовольственного импорта необходимо сократить почти на $300 млн.

Для достижения целевых параметров МАРТ разработал рекомендации организациям торговли, производителям и поставщикам. "Во-первых, необходимо придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Во-вторых, товары отечественного производства следует размещать на торговых полках и в местах торговых организаций, визуально доступных и приоритетных для покупателя. Третьим пунктом идет соблюдение уровня торговых надбавок на социально значимые товары. Кроме того, все участники потребительского рынка должны придерживаться установленного параметра базовой инфляции, который равен 4% на текущий год. Наконец, формирование цен на внутреннем рынке должно соответствовать ситуации на внешних рынках", - пояснил Владимир Колтович.

В течение марта - апреля МАРТ будет мониторить выполнение рекомендаций, по результатам могут быть приняты более жесткие меры, касающиеся защиты внутреннего продовольственного рынка. Подобные совещания планируется также провести в других регионах страны.-0-

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Теги
Брестская область импорт Министерство антимонопольного регулирования и торговли продовольствие
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