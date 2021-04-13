Мартынюк: развитие частного сектора в регионах - одно из приоритетных направлений

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Развитие частного сектора в регионах - одно из приоритетных направлений государства. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время посещения ООО "Махина-ТСТ" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие частного сектора - приоритет. Успешная бизнес-среда, которая создана в Беларуси, позволяет работать и получать хороший результат предприятиям любой формы собственности, - отметил Леонид Мартынюк. - Предприятие "Махина-ТСТ" интересно тем, что четко прослеживается динамика его дальнейшего развития даже в условиях пандемии, кризисных процессов в мировой экономике. Здесь просматривают варианты закупки нового технологического оборудования".

Как отметил директор ООО "Махина-ТСТ" Юрий Мильто, предприятие начинало работу всего с 15 человек и небольшой линии. "У нас был всего один потребитель в России и желание развиваться. Сегодня поставляем свою продукцию в более 50 стран мира, самые дальние точки - Австралия и Канада. Среди покупателей - страны Европы. Часть продукции уходит на российский рынок и около 5% - на белорусский, - отметил директор предприятия. - Выпускаем два основных типа продукции - геосинтетические сетки и ткани и фасадные сетки. Сегодня пытаемся внедрить нашу продукцию в горнодобывающую отрасль. Ведь с помощью нашей продукции экономятся время и средства. Она прочная и не позволяет в распутицу буксовать грузовикам. Когда в шахтах делаются своды, это быстрый способ сделать их безопасными. В некоторых случаях без нашей сетки не обойтись. К примеру, когда грунт слабый".

Во время визита Леонид Мартынюк пообщался с коллективом предприятия. "Общаясь с трудовым коллективом, видно, что люди довольны условиями работы, заработной платой. Тот результат, который имеется, - заслуга не одного года. Более десяти лет предприятие динамично развивается, вышло на производство мирового уровня. Ведь то оборудование, которое здесь установлено, - уникальное. К тому же предприятие не только экспортно ориентированное, активно работает и с нашими дорожными, строительными организациями", - отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Продукция ООО "Махина-ТСТ" использовалась при реализации крупных строительных проектов как в Беларуси, так и за ее пределами. "При реконструкции всех магистральных дорог Беларуси применялся материал "Махина-ТСТ": М5 Минск - Гомель, М6 Минск - Гродно, а также при строительстве Западного обхода Бреста, включая 4 эстакады и объездное кольцо. Кроме этого, наша продукция использовалась при строительстве взлетно-посадочных полос при реконструкции Национального аэропорта Минск, строительстве дорог на островецкой АЭС. В Украине при помощи наших материалов возводился ветропарк, в Хорватии шла реконструкция взлетно-посадочных полос в международном аэропорту в городе Пула", - рассказал коммерческий директор предприятия Алексей Петухов.

Всего на предприятии трудится 230 человек. По итогам работы за 2020 год ООО "Махина-ТСТ" занесено на областную Доску почета.-0-

На ООО "Махина-ТСТ"

Фото Олега Фойницкого