Мартынюк: внутренние войска должны развиваться в духе современности

22 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Внутренние войска должны развиваться в духе современности. Таким мнением с журналистами поделился помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время посещения 5-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск (войсковой части 6713), передает корреспондент БЕЛТА.

"Любое государство должно развиваться в духе современности, в том числе внутренние войска. У нас имеется достаточная база, которую необходимо сохранять и развивать. И наши внутренние войска продолжат этот путь, будут приобретаться новые виды техники и вооружения", - отметил Леонид Мартынюк.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк и командир части, полковник Владимир Плаван

Во время визита помощник Президента - инспектор по Могилевской области ознакомился с материально-технической базой части, посетил выставку спецсредств, познакомился с работой кинологического центра - это единственный в Беларуси центр, который готовит профильных специалистов для внутренних войск всей страны. "Наша бригада располагается в Могилеве и Могилевской области и выполняет различные служебно-боевые задачи - от охраны общественного порядка до специфических задач. Среди них, в том числе, выезд саперов на обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов. Также у нас есть кинологический центр, который готовит специалистов как для самих внутренних войск, так и других силовых структур. Подготовка идет по нескольким направлениям: общий курс, подготовка кинологов-разыскников, поиск наркотиков и взрывчатки, - рассказал командир 5-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск полковник Владимир Плаван. - Команда кинологического центра участвует в чемпионатах внутренних войск как в Беларуси, так и за пределами. В соревнованиях по кинологии стараемся занимать призовые места. Что касается международных соревнований, всегда выступаем достойно. Так, в 2019 году на чемпионате в Российской Федерации представители кинологического центра вошли в десятку лучших среди 40 команд".

Во время знакомства с материально-технической базой части

Как отметил командир бригады, в современной армии созданы все условия для службы и развития. "По уровню материально-технической базы, оснащения, подхода офицеров к солдату, к солдатскому быту мы шагнули далеко вперед", - отметил он.

По словам Леонида Мартынюка, визит носил, скорее, ознакомительный характер. "Знакомство с частью, встреча со служащими здесь - это изучение жизни и быта в части. Хотелось также узнать о том, с какими вопросами сталкиваются военнослужащие как в своей работе, так и в жизни", - отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

5-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск объединяет несколько войсковых частей, которые расположены в Могилеве, Бобруйске, Горках и Шклове.-0-

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк во время знакомства с кинологическим центром

Во время знакомства с материально-технической базой части

Во время посещения казармы и учебного класса

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк в комнате боевой славы

Командир части полковник Владимир Плаван

Фото Олега Фойницкого