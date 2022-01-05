Машиностроительные и агропредприятия предложат работу жителям Гомельского района

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского райисполкома проведет сегодня с 10.00 до 12.00 электронную ярмарку вакансий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт e-vacancy.by.

В качестве нанимателей выступят ОАО "Гомельский завод литья и нормалей", ОАО "Совхоз-комбинат "Сож", ОАО "Агрокомбинат "Южный", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ". Всего для соискателей открыто более 390 вакансий.

На электронной площадке e-vacancy.by потенциальные работники смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Этой услугой могут воспользоваться жители Гомельского района и Гомеля. Такой формат значительно сокращает период поиска работы, уточнили организаторы.-0-