Масочный режим введен в Могилеве

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве введен масочный режим, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Могилевский горисполком дополнил комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на территории областного центра в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, утвержденный решением городского исполнительного комитета от 9 сентября 2020 года №6-330.

Согласно решению от 4 ноября 2020 года №8-86, в Могилеве ввели масочный режим. "Обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на объектах (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности города: магазинах, торговых центрах, объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, учреждениях образования, социального обслуживания населения, спортивных объектах, административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждениях культуры, общественном транспорте (в том числе маршрутных такси), такси и прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование", - говорится в решении.-0-