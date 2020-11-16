16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Масочный режим введен во всех районах Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Руководитель облздрава акцентировал внимание на необходимости ответственного отношения к соблюдению масочного режима и других рекомендаций врачей. "Это прежде всего важный элемент заботы о своем здоровье и здоровье своих близких, ведь заболеть коронавирусной инфекцией можно и повторно, а с учетом ослабленного иммунитета это может грозить серьезными последствиями. Кроме того, это знак уважения к работе врачей, которые сейчас очень сильно загружены работой, стараясь помочь всем пациентам", - подчеркнул Михаил Вишневецкий.

В настоящее время в регионе растет заболеваемость пневмониями и коронавирусной инфекцией. С учетом эпидситуации проводится перепрофилирование ряда учреждений здравоохранения. С 13 ноября для оказания специализированной медицинской помощи беременным и пациенткам гинекологического профиля с инфекцией COVID-19 перепрофилирован Витебский областной клинический родильный дом. Здоровые роженицы перенаправлены в городской роддом №2. С 16 ноября начнет принимать пациентов с COVID-19 хирургический корпус областного онкодиспансера на 150 коек. Реабилитация пациентов проводится в госпитале "Юрцево" (Оршанский район). Сейчас там находится около ста человек. Его мощности пока задействованы наполовину: всего возможности госпиталя позволяют развернуть до 210 коек.

Долечивают выздоравливающих пациентов из Витебска и близлежащих регионов на базе областных учреждений - центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов и центра психиатрии и наркологии. С 21 ноября под эти цели также будет задействовано отделение реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра. Их общие мощности составляют около 300 коек. "Долечивание пациентов из других районов области ведется в своих медучреждениях, пока они справляются", - добавил Михаил Вишневецкий.-0-