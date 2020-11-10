Масочный режим вводится в Бобруйске

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске вводится обязательный масочный режим в местах, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование. Такая информация размещена на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Согласно п.23 плана мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в Бобруйске введено обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) населением в объектах и организациях города (места розничной торговли, аптеки, отделения банка, связи, почты, общественный транспорт и прочие объекты, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование)", - отмечается в сообщении.

Городские власти просят граждан соблюдать меры профилактики.-0-