Масочный режим вводят в Минской области

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области с 16 ноября вводят обязательный масочный режим. Это закреплено в решении Миноблисполкома №982 от 13 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Миноблисполкома Инна Короленок.

"По правилам, граждане должны использовать средства индивидуальной защиты на рабочих местах, обязательно в магазинах, кафе и общественном транспорте. Штрафы за отсутствие маски не предусмотрены. Однако ответственность за людей, которые пренебрегают такой защитой от коронавирусной инфекции, будут нести руководители организации, где выявили нарушителя", - рассказала Инна Короленок.

В Минской области также ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси.-0-

Масочный режим введен во всех районах Витебской области