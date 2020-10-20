Масштабная реконструкция теплосетей началась в районе Калиновского - Карбышева - Седых в Минске

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты филиала "Минскэнергоспецремонт" РУП "Минскэнерго" приступили к плановой реконструкции квартала тепловых сетей №626 по ул. Калиновского - Карбышева - Седых, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

Предусмотрена реконструкция в основном по старому следу изношенных участков существующей теплотрассы и труб горячего водоснабжения общей протяженностью более 5,1 км.

"Для бесперебойного снабжения горячей водой потребителей квартала на время строительства предусмотрена временная теплотрасса. А трубопровод через улицы Калиновского и Карбышева будет заменяться при отключении теплотрассы в межотопительный период 2021 года без организации временной теплотрассы. Существующая и проектируемая теплотрассы проходят в конструкции пешеходного моста через канал Слепянской водной системы, расположенного в районе Седых - Карбышева", - добавили на предприятии.

Будет выполнена перекладка подпадающих под пятно застройки кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, наружных сетей освещения и связи, прокладка хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 42,5 м. Будет проложена дождевая канализация на 118,5 м, демонтируют существующие трубы протяженностью 88 м. Также будет переложен газопровод протяженностью 57,5 м и демонтирован существующий участок длиной 55 м.

Все работы по реконструкции теплотрассы и труб горячего водоснабжения в районе планируется завершить с полным восстановлением нарушенного благоустройства в августе 2021 года.-0-

Фото РУП "Минскэнерго"