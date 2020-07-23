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23 июля 2020, 13:13

Массовую уборку зерна аграрии Витебской области начнут в начале августа

Фото из архива
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23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Массовую уборку зерновых культур аграрии Витебской области планируют начать в первых числах августа, сообщил во время заседания облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году в области нужно убрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га), ячмень (70 тыс.), зернобобовые (более 52 тыс.) и около 47 тыс. га - рожь (из них около 12 тыс. - гибридная). "На сегодняшний день все районы Витебской области включились в уборочную кампанию. Убрана вся озимая сурепица, на 60% озимый рапс (в течение 5-7 дней нужно полностью его убрать), - отметил Сергей Егоров. - Хозяйства области выборочно начали уборку хлебов. Массово приступить к этому планируем в первых числах августа".

По его словам, в регионе полегло около 17 тыс. га зерновых посевов. Это будет создавать дополнительные трудности, но эти участки намерены убирать в первую очередь. В предстоящей кампании задействуют около 1350 комбайнов. Сейчас их готовность составляет 81%. В хозяйствах Сенненского, Толочинского и Браславского районов этот показатель еще ниже.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома добавил, что все льнозаводы области приступили к тереблению льна, убрано около 12% площадей. Пока не все хозяйства вышли на положенные темпы, но их намерены с каждым днем увеличивать.

Во время заседания облисполкома также обсудили комплексные планы ускоренного развития Новополоцка и Полоцкого района до 2020 года. Некоторые запланированные показатели по различным причинам не были выполнены. Ряд мероприятий по развитию этих регионов будет перенесен на следующий год.-0-

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Теги
Витебская область сельское хозяйство уборочная
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