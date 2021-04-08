8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.

"Кампанию по вакцинации планируется завершить до октября, но в какой-то степени это будет зависеть от ритмичности поступления вакцины, ее объемов", - сказала Алина Киселева.

Сегодня в столице начали прививать против коронавируса всех, кто ранее изъявил такое желание, записавшись во время личного посещения поликлиники или посредством электронной записи, по телефонам колл-центра, через справку учреждения здравоохранения. Участковая служба, медсестры обзванивают пациентов по спискам и приглашают на прививки в согласованное время.

Врач осматривает каждого пациента перед вакцинацией и согласно инструкции по применению определяет наличие противопоказаний. Уточняется наличие жалоб, измеряют температуру. Если противопоказания отсутствуют, дается разрешение на вакцинацию.

"Прививают во всех взрослых поликлиниках Минска. В каждой есть прививочные кабинеты, оснащенные морозильным оборудованием", - отметила Алина Киселева.

На выбор в поликлиниках предлагают две вакцины - "Спутник V" (Россия) и SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) китайского производства. Обе двухкомпонентные, дозы вводятся с интервалом в 21 день. Если пациент прививается "Спутником V", ему предложат немного подождать, пока доза будет разморожена, а затем пригласят на вакцинацию. После получения прививки рекомендуется подождать у прививочного кабинета 30 минут на случай появления возможных реакций или осложнений.

"Но тяжелых и среднетяжелых осложнений у нас не было. Легкие общие местные реакции отмечались у незначительного количества привитых, в этом случае не требуется дополнительная медпомощь", - отметила главный специалист.

На данный момент запись на вакцинацию продолжается. "В конце апреля поступит вакцина, произведенная по российской технологии на площадях "Белмедпрепаратов", поэтому объемы увеличатся. Видя, что многие пациенты привились без всяких негативных последствий и перенесли вакцинацию хорошо, население проявит больше доверия к вакцинам, и люди будут обращаться активнее", - уверена Алина Киселева.

Среди противопоказаний к вакцинации - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию рекомендуется провести через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии). Противопоказанием является беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).-0-