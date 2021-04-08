Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 8 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:40 Модернизировать шиферное производство планируют на заводе "КМБ-Восток" в Кричеве Регионы
14:32 Участника массовых беспорядков вблизи ул.Сурганова в Минске приговорили к 3 годам колонии Происшествия
14:29 В Слуцке за долги в подростка стреляли из пневматики Происшествия
14:19 Кабинет компьютерной томографии открыли в Калинковичской ЦРБ Регионы
14:19 В Витебске за незаконный оборот психотропов задержаны три молодых человека Происшествия
14:17 Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси Общество
14:15 Минские правоохранители пресекли крупный канал поставки наркотиков из России Происшествия
14:12 Трудоустройство граждан и определение границ участков - Мартынюк провел прием в Кричеве Регионы
14:07 Поисковики в Беларуси нашли в прошлом году останки 878 бойцов Общество
13:49 Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - ФАО В мире
13:48 Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября Регионы
13:37 ФМБА России зарегистрировало тест для выявления всех обнаруженных в стране штаммов коронавируса В мире
13:37 Суд в Гродно вынес приговор по делу о поджоге дверей пункта охраны правопорядка Происшествия
13:29 Гродненская область активизирует сотрудничество с республиками Тыва и Коми Регионы
13:28 Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков Общество
13:26 Военный комитет ОДКБ обсудит создание подразделения радиационной, био- и химзащиты Политика
13:18 Евро и доллар на торгах 8 апреля подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:18 Минлесхоз: первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси в начале апреля Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379 Общество
13:12 Новую кислородную станцию ввели в детской областной больнице Бреста Регионы
13:11 Лжебанкиры оформили на брестчанку кредит на Br9,8 тыс. Происшествия
13:10 В Беларуси устанавливают зарядные комплексы для электромобилей, которым нет аналогов в СНГ. Новшество коснется и регионов Общество
13:03 Костевич: ветераны могут оказать большое содействие при формировании советов пожилых граждан Общество
13:02 Расходы на пенсии в Беларуси сопоставимы с аналогичными в Европе - Костевич Общество
13:02 В Борисове установлены семеро активных участников деструктивных дворовых чатов Происшествия
12:58 На поддержку ветеранских организаций запланировано направить до 2026 года более Br13 млн Общество
12:51 Из лесов за I квартал вывезли около 450 кубометров мусора - Минлесхоз Общество
12:51 В Минской области на аукционы выставлены 75 объектов недвижимости Регионы
12:50 Банк ВТБ (Беларусь) начинает выдавать цифровые карты Общество
12:33 За загрязнение леса мусором в 2020 году в Беларуси наказаны 310 человек Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 апреля 2021, 13:48

Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
ФМБА России зарегистрировало тест для выявления всех обнаруженных в стране штаммов коронавируса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Алина Киселева.

"Кампанию по вакцинации планируется завершить до октября, но в какой-то степени это будет зависеть от ритмичности поступления вакцины, ее объемов", - сказала Алина Киселева.

Сегодня в столице начали прививать против коронавируса всех, кто ранее изъявил такое желание, записавшись во время личного посещения поликлиники или посредством электронной записи, по телефонам колл-центра, через справку учреждения здравоохранения. Участковая служба, медсестры обзванивают пациентов по спискам и приглашают на прививки в согласованное время.

Врач осматривает каждого пациента перед вакцинацией и согласно инструкции по применению определяет наличие противопоказаний. Уточняется наличие жалоб, измеряют температуру. Если противопоказания отсутствуют, дается разрешение на вакцинацию.

"Прививают во всех взрослых поликлиниках Минска. В каждой есть прививочные кабинеты, оснащенные морозильным оборудованием", - отметила Алина Киселева.

На выбор в поликлиниках предлагают две вакцины - "Спутник V" (Россия) и SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) китайского производства. Обе двухкомпонентные, дозы вводятся с интервалом в 21 день. Если пациент прививается "Спутником V", ему предложат немного подождать, пока доза будет разморожена, а затем пригласят на вакцинацию. После получения прививки рекомендуется подождать у прививочного кабинета 30 минут на случай появления возможных реакций или осложнений.

"Но тяжелых и среднетяжелых осложнений у нас не было. Легкие общие местные реакции отмечались у незначительного количества привитых, в этом случае не требуется дополнительная медпомощь", - отметила главный специалист.

На данный момент запись на вакцинацию продолжается. "В конце апреля поступит вакцина, произведенная по российской технологии на площадях "Белмедпрепаратов", поэтому объемы увеличатся. Видя, что многие пациенты привились без всяких негативных последствий и перенесли вакцинацию хорошо, население проявит больше доверия к вакцинам, и люди будут обращаться активнее", - уверена Алина Киселева.

Среди противопоказаний к вакцинации - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию рекомендуется провести через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии). Противопоказанием является беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Модернизировать шиферное производство планируют на заводе "КМБ-Восток" в Кричеве
Фото из архива Кабинет компьютерной томографии открыли в Калинковичской ЦРБ
Во время приема граждан Трудоустройство граждан и определение границ участков - Мартынюк провел прием в Кричеве
Фото из архива Гродненская область активизирует сотрудничество с республиками Тыва и Коми
Фото из архива Новую кислородную станцию ввели в детской областной больнице Бреста
Фото из архива В Минской области на аукционы выставлены 75 объектов недвижимости
Главное
Во время встречи Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества
Головченко вручил госнаграды 45 представителям различных сфер
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков
Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне - посол
Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси
Расходы на пенсии в Беларуси сопоставимы с аналогичными в Европе - Костевич
Минобороны Беларуси и России обсудили обеспечение иностранной инспекции во время учения "Запад-2021"
Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям
Массовую вакцинацию против COVID-19 в Минске планируют завершить до октября
Поисковики в Беларуси нашли в прошлом году останки 878 бойцов
Участника массовых беспорядков вблизи ул.Сурганова в Минске приговорили к 3 годам колонии
Хотите скидку на квартиру? Корпоративная программа в Minsk World – для вас!
Алина Змушко выполнила олимпийский норматив на открытом чемпионате России по плаванию
Более 20 белорусских предприятий приняли участие в крупной промышленной выставке в Узбекистане
Новое нефтяное месторождение открыли в Речицком районе
Клишевич: Украина не самостоятельна в своей промышленной политике
В Беларуси к выходным станет теплее
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.