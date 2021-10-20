Мастер-классы, дегустации и сплавы: агроусадьбы Гродненской области проведут день открытых дверей

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 20 агроусадеб Гродненской области приглашают гостей на день открытых дверей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

День открытых дверей в белорусских агроусадьбах пройдет 23 октября. Присоединятся к акции и усадьбы Гродненщины. Гостей ждет разнообразная программа - мастер-классы, дегустации, анимационные программы, пешие, велосипедные и даже водные экскурсии и прогулки.

"Например, усадьба "Пожарки" в Волковысском районе организует для своих посетителей мастер-класс по изготовлению столов и стульев, дегустацию травяного чая и варенья. За вкусной едой и приятной атмосферой стоит заехать в Дятловский район. Гостей готовы радушно принять агроусадьбы "Каля дуба" и "Бульбаш". Все желающие смогут насладиться домашней ухой, чаем с пирожками, посетить дегустацию меда с собственной пасеки", - рассказали в управлении спорта и туризма.

В усадьбе "Верес" Зельвенского района гостей ждет дегустация блюд белорусской кухни и прогулка по уникальному дендропарку. А усадьба-музей "Старая Весь" приглашает окунуться в мир пчеловодства: познакомиться с устройством улья, узнать больше о пчелиных семьях и даже овладеть навыками ухода за трудолюбивыми насекомыми.

Агроусадьба "Мильва" из Ивьевского района приглашает гостей на сплавы на байдарках и катамаранах, а также на увлекательную экскурсию. В Кореличском районе агроусадьба-музей "Мирский посад" представит увлекательную экскурсию по музею истории, культуры и быта поселка Мир, а агроусадьба "Мирские криницы" организует для гостей велопрогулку по лесным дорогам и дегустацию национальных блюд.

Будут открыты для гостей также усадьбы в Островецком, Ошмянском, Сморгонском и Свислочском районах. Все они предложат посетителям увлекательные и насыщенные программы различного формата - чаепития, дегустации, аромадиагностику, экскурсии и даже посещение контактного зоопарка и музея техники.

"Списки участников акции размещены на сайте управления. Всем, кто решит посетить усадьбы в этот день, необходимо обязательно позвонить хозяевам усадеб и согласовать время своего визита", - подчеркнули в управлении спорта и туризма облисполкома.

В Гродненской области сейчас насчитывается более 430 агроусадеб. Их количество увеличивается ежегодно. Растет популярность такого отдыха и у гостей, и у жителей региона.-0-