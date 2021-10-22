Мастер-классы, экскурсии и селфи-парад: в Гродненской области на каникулах откроют онлайн-лагеря

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на осенних каникулах наряду с традиционными пришкольными лагерями будут работать и онлайн-лагеря с интересными творческими и досуговыми программами. Об этом БЕЛТА сообщила директор Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

Всего на осенних каникулах в различных лагерях в регионе планируют оздоровить около 4,8 тыс. школьников. Отдых будет организован с учетом эпидситуации и соблюдением всех необходимых мер профилактики и безопасности. Традиционно будут работать все учреждения дополнительного образования, которые предложат различные формы досуга.

Одна из новинок - онлайн-лагеря на базе центров творчества в районах области. Принять участие в их работе дистанционно могут все желающие.

"Например, Волковысский центр творчества детей и молодежи запускает онлайн-лагерь "КоворкингKids", каждый из дней которого будет тематическим. Запланированы, в частности, мастер-классы "Пластилиновый мультфильм", "Городские зарисовки" и другие, а также селфи-парад, виртуальная экскурсия по замкам Беларуси, онлайн-викторина и дэнс-терапия", - рассказала Татьяна Осмоловская.

Онлайн-программу "Каникулы" запускает и Ошмянский центр творчества детей и молодежи. В программе ежедневные мастер-классы и игровые программы, заседание школы юного краеведа и Instagram-марафон.

Каникулярный онлайн-проект в Мостовском районе будет нацелен на профессиональное ориентирование школьников и повышение их интереса к различным профессиям. Продолжить его реализацию планируют на зимних и весенних каникулах.

В Сморгонском районе в онлайн-режиме на каникулах откроются творческие мастерские. Пригласят юных жителей региона поучаствовать в квест-игре и побывать на концерте не выходя из дома.

Юных посетителей будет на каникулах принимать и областной Дворец творчества детей и молодежи. Будут работать кружки и студии, бассейн. На базе дворца в онлайн-режиме пройдет чемпионат области по "Своей игре".-0-