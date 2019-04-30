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Мастер-классы по арт-терапии проведут на фестивале в Минской области

Регионы 30.04.2019 | 08:19

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Псiхалагiчныя вакацыi - II" пройдет 3 мая в Минском областном институте развития образования, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В мероприятии смогут принять участие педагоги-психологи учреждений дошкольного, общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования, социально-педагогических учреждений, частных и общественных организаций Минска и столичного региона.

Откроет фестиваль публичная лекция кандидата психологических наук, доцента, руководителя секции семейной психологии Белорусского общества психологов, члена Европейской ассоциации психотерапии Натальи Олифирович.

Каждый участник сможет посетить 18 авторских мастер-классов, мастерских, тренингов, деловых игр, воркшопов от ведущих психологов, сексологов, дефектологов из БГУ, БГПУ им. М.Танка, преподавателей и методистов Минского областного института развития образования, педагогов-практиков Минской области и Минска. В частности, у педагогов-психологов будет возможность окунуться в схема-терапию, телесно-ориентированную, танцевально-двигательную и арт-терапию, узнать об особенностях применения метафорических ассоциативных карт в семейном, кризисном и психолого-педагогическом консультировании. Участники обсудят специфику работы с детскими травмами, освоят техники разрешения конфликта, будут учиться взаимодействовать с особенными детьми, разберут способы гармонизации внутреннего состояния детей и взрослых.

Цель мероприятия - создать условия для овладения педагогами-психологами современными методиками, методами и технологиями, необходимыми для оказания эффективной психологической помощи.

Организатором выступает Минский областной институт развития образования.-0-

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Теги
Минская область, образование, фестиваль
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