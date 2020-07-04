Мастер-классы, презентации и выставки - в Витебске пройдет День белорусского бренда

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" сегодня впервые пройдет День белорусского бренда, сообщили БЕЛТА организаторы.

В программе мероприятия - выставки молодежных инновационных проектов, творческих разработок, изделий ремесленников, белорусских организаций. Во время Дня белорусского бренда пройдут церемонии награждения. По итогам республиканского социологического исследования "Молодежный бренд - 2020" будут отмечены предприятия. Также наградят лучших участников областного этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus.

"Затем будут продемонстрированы коллекции дизайнеров от Национальной школы красоты, состоится арт-квест по историческим и культурным местам Витебска. В программе дня - презентация книги стихотворений Максима Богдановича, Якуба Коласа и Янки Купалы, изданной в Лондоне при участии посольства Беларуси в Великобритании. Гостей также ждут презентации и мастер-классы по продвижению белорусских брендов, концерт произведений белорусских композиторов", - отметили организаторы.

В празднике примут участие музыкальные коллективы, лауреат Международной музыкальной премии ЕАЭС BelBrand Award Александр Музыкантов, лауреат республиканских конкурсов, финалист национального отбора на "Евровидение-2020" Дарья Хмельницкая, модели Национальной школы красоты.

Организаторы - ООО "БелБрендАудит" в партнерстве с Витебским облисполкомом, областным центром маркетинга, Центром культуры "Витебск", Художественной галереей "Арт Хаос" и Витебской областной организацией БРСМ. Мероприятие пройдет по случаю празднования Дня Независимости и в преддверии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-