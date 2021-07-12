Мацкевич: травмы на производстве - это отсутствие исполнительской дисциплины на местах

12 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Случаи гибели людей на предприятиях и в организациях Витебской области свидетельствуют об отсутствии исполнительской дисциплины на местах и халатности руководителей. Об этом заявил первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, рассматривая вопросы профилактики производственного травматизма и профзаболеваний на заседании областной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 6 месяцев этого года уровень производственного травматизма сократился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода на предприятиях коммунальной формы собственности - системы архитектуры и строительства, сельского хозяйства - погибли 8 работников и 31 получил производственные травмы. Большинство несчастных случаев произошло оттого, что работники находились в состоянии алкогольного опьянения. Основными причинами травм и гибели людей на производстве является неисполнение требований и правил охраны труда на местах", - подчеркнул начальник комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

Он добавил, что суммарные затраты, включая выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, за полугодие составили более Br11 млн. В числе наиболее травмоопасных профессий он назвал водителей, животноводов и подсобных рабочих. Характер полученных травм из года в год существенно не изменяется: падение с высоты, попадание под движущийся транспорт, повреждение вращающимися или разлетающимися предметами и частями механизмов. Александр Христофоров также отметил, что средний возраст травмированных на рабочем месте составляет 47 лет.

По каждому из случаев гибели людей на производстве Олег Мацкевич разбирался индивидуально с представителями райисполкомов. "За каждым фактом стоят люди. Многие из трагических случаев произошли на предприятиях, состоящих в числе лучших в своей отрасли. Расслабились. Нужно уделить внимание всем организациям и предприятиям, не только проблемным. На местах не хватает исполнительской дисциплины и системной работы, отсюда и травмы работников. Все это происходит из-за попустительства и формализма руководителей", - заключил первый зампредседателя облисполкома.

Он отдал распоряжение доложить ему о результатах расследования каждого смертельного случая на производстве, а также усилить работу комиссий по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний.-0-