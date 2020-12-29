МАЗ открыл сборочное производство электротранспорта в Жодино

29 декабря, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод открыл сборочное производство электротранспорта в Жодино,​ передает корреспондент БЕЛТА.

На его площадях будут выпускать троллейбусы разных модификаций и новейшие электробусы. Ежегодно здесь смогут собирать более 300 транспортных средств.

Корпус сборочного производства занимает более 6,6 тыс. кв.м. Здесь будут выпускать троллейбусы МАЗ-203Т различных модификаций, в том числе с увеличенным автономным ходом. В Жодино также будет организована сборка электробусов МАЗ-303E10. Их производство начнется уже в 2021 году.

Сборка электротранспорта будет производиться по полному циклу, включая сварочные, регулировочные и окрасочные работы. Предусмотрены участки для наладки систем управления, диагностики электронных систем, контроля и приемки продукции.

Новинки Минского автомобильного завода планируется поставлять как в белорусские города, так и экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Появление нового производства позволило создать более 130 рабочих мест.

Если говорить о цикле производства, то процесс будет начинаться с того, что каркасы подают на участок для установки осей и колес. Следом идет рихтовка кузова, а за ней обшивка моторного отсека, установка узлов и агрегатов электропривода. На участке облицовки крепится внутренняя и внешняя обшивка, приваривается крыша и монтируется пол, после чего троллейбус передается на окраску и сушку. Также устанавливается напольное покрытие, стекла, аккумуляторные батареи и наружное электрооборудование - токоприемники и кондиционер. После этого крепятся двери, аварийные люки и другие элементы.

В последующем троллейбус подается на участок отладки и доводки механизмов, а днище обрабатывается против коррозии. На финальном этапе - обкатка готового изделия с последующим осмотром и приемкой.

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Министр промышленности Петр Пархомчик

Фото Андрея Покумейко