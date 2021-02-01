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01 февраля 2021, 11:48

МБРР направит на модернизацию Витебской академии ветеринарной медицины 1,5 млн евро

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На капитальный ремонт учебных корпусов, создание круглосуточной ветеринарной клиники, закупку современного оборудования, в том числе аппарата МРТ, Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины планируется выделить 1,5 млн евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор академии Николай Гавриченко.

Ветеринарная академия стала одним из вузов, попавших в инвестиционную программу по модернизации учреждений высшего образования страны, рассчитанную на 2021-2025 годы. "Ветакадемии будет выделено 1,5 млн евро от Международного банка реконструкции и развития. Эти средства пойдут на капитальный ремонт с модернизацией двух учебных корпусов, один из которых будет использоваться для круглосуточной ветеринарной клиники. Планируем также приобрести новое оборудование, включая оборудование для проведения хирургических операций и магнитно-резонансный томограф", - сказал Николай Гавриченко.

В академии действует 7 клиник различного профиля, расположенных в разных учебных корпусах. После модернизации появится одна круглосуточная дежурная клиника для животных всех видов. Она станет главной базой для обучения студентов, проходящих практическую подготовку в клиниках города. "В новой клинике, работающей 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, будет предусмотрено помещение для крупного рогатого скота, так как наша основная направленность - лечение сельскохозяйственных животных", - рассказал ректор. Он добавил, что в среднем за год в академию на лечение поступает более 1 тыс. животных. Среди них коровы, лошади, козы, овцы и др.

Кроме сельскохозяйственных животных, в дежурной ветеринарной клинике будут вести прием и домашних питомцев всех видов, в том числе птиц и грызунов. Специалисты каждого профиля в академии есть - на кафедрах трудятся опытные ветеринарные врачи, доценты и профессора.

Клиники ветакадемии имеют все необходимое оборудование, кроме томографа. Аппарат МРТ, который приобретут для круглосуточной клиники, позволит проводить более точную диагностику. "Одна из основных проблем в ветеринарии - диагностика. Наши пациенты не могут рассказать, что у них болит, поэтому для обследования нужно высокоточное оборудование. Оно также поможет и в научных целях: благодаря полученным показаниям ученые академии смогут разрабатывать новые методы диагностики и лечения", - сообщил Николай Гавриченко.

Дежурная клиника займет половину хирургического корпуса. Здесь будут лаборатории, раздевалки, душевые, комнаты отдыха для студентов, находящихся на дежурстве. "Так как основная цель создания клиники - практическое обучение, мы постараемся создать наиболее комфортные условия для студентов и преподавателей. Для врача ветеринарной медицины важна практика, основанная на научных достижениях. В этой профессии приходится работать и головой, и руками", - подчеркнул ректор ветакадемии.-0-

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