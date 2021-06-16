Медикам Витебской области передали 14 машин скорой помощи

16 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня медицинским работникам передали 14 новых машин скорой помощи. Ключи водителям вручил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

По две машины отправятся в районы - новая техника будет работать в Городке, Шумилино, Сенно, Бешенковичах и Лиозно, четыре авто останутся в Витебске. Главный врач областного центра скорой медицинской помощи Виктор Гомонов рассказал, что в машинах установлены дефибриллятор, аппараты ИВЛ и ЭКГ, кислородный ингалятор. "Современное оборудование поможет экстренно оказать медицинскую помощь на месте происшествия, при травмах, внезапных заболеваниях, на пути следования в больницу", - отметил главврач. По его словам, не считая этого обновления, за последние пять лет в службу поступило 67 новых машин.

Виктор Гомонов

В Витебской области в службе скорой помощи идет реорганизация с созданием головных учреждений. Кроме Витебска в ближайшие годы будут созданы межрайонные центры в Орше, Полоцке и Глубоком. Службы скорой медпомощи соседних с ними районов будут подчиняться этим городам.

Также сегодня в Витебском областном клиническом центре пульмонологии и фтизиатрии начал работу 128-срезовый компьютерный томограф (КТ). Помещение под новое оборудование модернизировали за месяц за счет областного бюджета. Главный врач Сергей Моисеев отметил, что КТ будут использовать активно - возможно, кабинет будет работать круглосуточно. Аппарат будут использовать не только для нужд центра, но и принимать пациентов других учреждений здравоохранения. Он значительно улучшит диагностические возможности медучреждения: исследования станут более оперативными и точными.

В Витебской области недавно запустили КТ в Лепельской больнице. В этом году такие аппараты еще появятся в Глубоком и областной клинической больнице.-0-

Фото Александра Хитрова