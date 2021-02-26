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26 февраля 2021, 14:42

Медведи Тристан и Нюра вышли из спячки в Минском зоопарке

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке из зимней спячки вышли медведи Тристан и Нюра. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала методист просветительского отдела учреждения Ирина Климчук.

"Зима неожиданно для многих выдалась морозной, поэтому в этом году медведи Тристан и Нюра погрузились в глубокий, крепкий сон, - рассказала Ирина Климчук. - Ждали тепла. Нескольких солнечных дней с плюсовой температурой стало достаточно, чтобы медведи проснулись. Это произошло вчера".

По словам методиста, также в зоопарке проснулись барсуки, более активными стали енотовидные собаки и еноты. "Сейчас они слегка в потерянном состоянии, но сотрудники учреждения стараются создать им максимально комфортные условия, обеспечить хорошим кормом, чтобы они быстрее восстановились и смогли радоваться наступлению весны точно так же, как и люди", - отметила Ирина Климчук.

В прошлом году по причине теплой зимы медведица Нюра не впадала в спячку, а медведь Тристан вышел из полудремы 18 февраля.-0-

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