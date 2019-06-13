Мехотряд для помощи аграриям в заготовке кормов создан на "Гомсельмаше"

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гомсельмаш" создан мехотряд для оказания помощи сельхозпредприятиям в заготовке кормов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Подобные мехотряды создаются на предприятии каждый год в преддверии больших аграрных забот - косовицы и уборки зерновых культур. Как правило, направленная в состав таких отрядов техника не простаивает", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время в хозяйствах Гомельской области трудятся два комплекса для заготовки кормов К-Г-6 (в "Кривске" Буда-Кошелевского района) и один кормоуборочный высокопроизводительный комплекс КВК-800 (в "Ботвиново" Чечерского района).

Как отметил главный агроном "Кривска" Алексей Андреев, комплексы заняты на кошении травосмеси, которую закладывают на корм скоту. "Надеюсь, они помогут нам заготовить как можно больше кормов", - сказал он.

"Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Палессе" работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентине, Бразилии, Китае, Республике Корея, странах Балтии и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.-0-