Мелованный картон на новом заводе в Добруше планируется получить в I квартале 2021 года

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый мелованный картон на новом заводе по производству мелованных и немелованных видов картона на базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" планируется получить в I квартале 2021 года, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, в первом квартале следующего года в Добруше мы уже получим качественный картон, где целлюлоза идет как покровный слой. Это будет качественный продукт, которого в стране и на постсоветском пространстве до сих пор нет. Мелованный картон - это дальнейшее развитие упаковки, полиграфии и всего, что с этим связано", - сказал Юрий Назаров.

По словам вице-премьера, запуск нового завода в Добруше создает предпосылки для открытия новых предприятий, которые в свою очередь будут производить продукцию из картона.

"Тем более, весь мир идет к тому, что упаковка должна быть не пластиковой, а экологичной, перерабатываемой. Большинство предприятий целлюлозно-бумажной промышленности сегодня использует макулатуру для своего производства", - отметил Юрий Назаров. Так, сейчас Беларусь работает с одной из европейской компаний, чтобы производить в Светлогорске из макулатуры картон для упаковки мебели.-0-