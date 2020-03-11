Мемориальная доска сражавшимся в годы войны патриотам появилась в Витебске

11 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На здании Витебской духовной семинарии по улице комиссара Крылова сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о патриотах Витебщины, передает корреспондент БЕЛТА.

Мемориальная доска в память о патриотах Витебщины

Во время открытия мемориальной доски

С августа 1941-го по декабрь 1943 года в историческом здании размещалась немецкая оперативная команда СД-9. В верхних этажах находились кабинеты, где велись пытки и допросы. Подвалы служили тюремными камерами. Через застенки СД прошли около 10 тыс. человек. После освобождения Витебска в 1944 году на стенах камер были обнаружены надписи - посмертные послания погибших. В преддверии празднования 15-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возникла идея сформировать постоянную экспозицию в стенах бывшей тюрьмы СД.

В 2003 году создали новую экспозицию. В ней максимально сохранился внешний вид камер и коридора. Восстановили надписи в камерах, в каждой разместили планшеты с надписями, на решетке - материалы по оккупационному режиму и группе Веры Хоружей. В бывших камерах тюрьмы представлены фотодокументальные материалы о томившихся здесь героях витебского подполья. В их числе Софья Панкова, Евдокия Суранова, Антонина Ермакович, Раиса Шерякова, Эдуард Гребеньков, Лидия Березкина, Вера Хоружая и другие. Постоянная экспозиция под названием "Памяти патриотов Витебщины" областного краеведческого музея работает и сейчас, подобного места в других городах Беларуси нет.

Выступает председатель Первомайской районной организации малолетних узников концлагерей Евдокия Колосова

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что деньги на изготовление мемориальной доски собрали члены общественного объединения "Белая Русь" и профсоюзов. "В советское время на этом месте находилась доска, рассказывающая о том, что в годы оккупации здесь была тюрьма СД. В 1990-е годы она пропала. Мы посоветовались с сотрудниками Института истории НАН Беларуси, подкорректировали текст и восстановили первоначальную доску", - сказал глава депутатского корпуса области.

Здание в историческом центре Витебска по улице Крылова, 7, было построено в 1803 году для нужд народного училища, в разное время здесь размещались мужская гимназия, духовное училище, с 1918 года здесь работал Пролетарский университет, затем Политехнический техникум.-0-

Фото Александра Хитрова