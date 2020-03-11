Мемориальная доска сражавшимся в годы войны патриотам появилась в Витебске

11 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На здании Витебской духовной семинарии по улице комиссара Крылова сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о патриотах Витебщины, передает корреспондент БЕЛТА.
С августа 1941-го по декабрь 1943 года в историческом здании размещалась немецкая оперативная команда СД-9. В верхних этажах находились кабинеты, где велись пытки и допросы. Подвалы служили тюремными камерами. Через застенки СД прошли около 10 тыс. человек. После освобождения Витебска в 1944 году на стенах камер были обнаружены надписи - посмертные послания погибших. В преддверии празднования 15-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возникла идея сформировать постоянную экспозицию в стенах бывшей тюрьмы СД.
В 2003 году создали новую экспозицию. В ней максимально сохранился внешний вид камер и коридора. Восстановили надписи в камерах, в каждой разместили планшеты с надписями, на решетке - материалы по оккупационному режиму и группе Веры Хоружей. В бывших камерах тюрьмы представлены фотодокументальные материалы о томившихся здесь героях витебского подполья. В их числе Софья Панкова, Евдокия Суранова, Антонина Ермакович, Раиса Шерякова, Эдуард Гребеньков, Лидия Березкина, Вера Хоружая и другие. Постоянная экспозиция под названием "Памяти патриотов Витебщины" областного краеведческого музея работает и сейчас, подобного места в других городах Беларуси нет.
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что деньги на изготовление мемориальной доски собрали члены общественного объединения "Белая Русь" и профсоюзов. "В советское время на этом месте находилась доска, рассказывающая о том, что в годы оккупации здесь была тюрьма СД. В 1990-е годы она пропала. Мы посоветовались с сотрудниками Института истории НАН Беларуси, подкорректировали текст и восстановили первоначальную доску", - сказал глава депутатского корпуса области.
Здание в историческом центре Витебска по улице Крылова, 7, было построено в 1803 году для нужд народного училища, в разное время здесь размещались мужская гимназия, духовное училище, с 1918 года здесь работал Пролетарский университет, затем Политехнический техникум.-0-
Фото Александра Хитрова