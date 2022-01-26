26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску народному артисту Беларуси Валерию Иванову открыли в Глуске. Имя известного композитора присвоено Глусской детской школе искусств, сообщает БЕЛТА.

Мемориальная доска заслуженному деятелю страны и почетному гражданину Глусского района Валерию Иванову разместилась на здании школы искусств. На ее торжественном открытии присутствовали председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, известный белорусский музыкант Анатолий Ярмоленко, а также вдова народного артиста Елена Белова.

"Своим многогранным творчеством Валерий Иванов внес вклад не только в прославление своей малой родины и Приднепровского края, но и всей Беларуси, - отметил на открытии Анатолий Исаченко. - Благодаря его музыкальным произведениям стали знамениты многие отечественные и зарубежные эстрадные исполнители. Поэтому сегодняшнее мероприятие - это не только дань памяти и уважения выдающемуся человеку, нашему земляку, но и сохранение связи времен и преемственности поколений. В Год исторической памяти это как никогда актуально и символично".

После открытия выставки в районном центре культуры и досуга "Орион" прошел вечер памяти, посвященный Валерию Иванову. В программу мероприятия вошли выступления Анатолия Ярмоленко, солистки Могилевской областной филармонии Ольги Горничар, учащихся детской школы искусств. Кроме того, в этот же день в Глусском районном историко-краеведческом музее открылась фотовыставка, посвященная известному композитору. На ней можно увидеть редкие кадры из жизни его семьи.

Валерий Иванов родился и вырос в Глуске. Он был автором инструментальных и вокальных произведений, мелодий к спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам. Долгое время возглавлял музыкальное вещание Первого национального канала Белорусского радио. Его композиторская деятельность началась с лирических песен. Произведения артиста вошли в репертуар известных белорусских исполнителей и по праву заслужили широкую народную любовь, среди них: "Каханая", "Бацькоўскі зруб", "Раз ды разок", "Ты да я, да мы с тобой" (прозвучала в фильме "Тихие троечники"). Благодаря его сочинениям стали знамениты многие отечественные и зарубежные эстрадные исполнители, в том числе Любовь Успенская, ансамбли "Сябры" и "Верасы".

По словам современников, Валерий Иванов создавал хиты и шлягеры, которые остаются в памяти людей и передаются из поколения в поколение. Он искренне любил свою малую родину, часто приезжал и признавался, что именно она еще в детстве дала ему творческие крылья и всю жизнь продолжала наполнять энергией и вдохновением. Его на первый взгляд незамысловатые произведения по-настоящему трогают душу слушателей.-0-