Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли в Бресте

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли сегодня в Бресте. В церемонии принял участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мемориальная доска появилась у обелиска напротив главного входа в городской парк культуры и отдыха. "На этом месте 82 года назад были захоронены воины Красной армии, отдавшие свои жизни за воссоединение белорусского народа. Здесь покоятся герои, освободившие наш город в 1944 году от коричневой чумы. Брест в далеком 1939 году оказался в эпицентре сложнейших геополитических процессов. В нашем регионе проходили основные события того периода. Поэтому сегодняшний праздник мы считаем восстановлением исторической правды, мощным фактором, объединяющим белорусов во имя будущего страны", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Александр Рогачук

По словам мэра, сегодня в Бресте заложили новую традицию. На площади у обелиска собрались около 1,5 тыс. человек - представители местных органов власти, депутаты, дипломаты, военнослужащие, священнослужители, жители города. Они почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к подножию мемориала. Трогательным моментом церемонии стал запуск в небо пары белых голубей. Символизирующих мир птиц из своих рук выпустили дети в национальных белорусских костюмах.

Отмечать День народного единства в Бресте будут на нескольких площадках. Например, сегодня в 18.00 на сцене Театра эстрады и улице Советской начнутся концерты. А 18 сентября на набережной Франциска Скорины активности приготовили МЧС, ГАИ, Департамент охраны, военнослужащие. Запланировано показательное прохождение маломерных судов по реке Мухавец. У торгового центра "Экватор" организуют семейный праздник.

Основные же мероприятия ко Дню народного единства в Брестской области пройдут в Березе. Там на месте бывшего концлагеря Береза-Картузская создали мемориально-музейный комплекс.-0-

Фото Вадима Якубёнка