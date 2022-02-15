Мемориальную доску с именами погибших воинов-интернационалистов открыли в Бресте

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент БЕЛТА.

Присутствующие собрались в парке у памятника воинам-интернационалистам. В этом году скульптурную композицию дополнили мемориальной доской, на которой выгравированы имена 30 брестчан, погибших в Афганистане. Инициатива принадлежит городской организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане". Местные власти поддержали идею, в реализации помог "Брестоблгаз". Мемориальная доска гармонично вписалась в общую композицию памятника.

"Уже не первый год 15 февраля в этом месте собираются сотни брестчан, чтобы почтить память ребят, которые отдали свои жизни на далекой афганской земле. С годами людей на митинге не становится меньше. В Год исторической памяти изготовили стелу, где выгравированы имена погибших брестских ребят. Мы и дальше будем делать все возможное для увековечивания памяти той войны, от которой нас отделяет уже 33 года. Уверен, что благодаря политике нашего государства белорусы больше не будут погибать на войне", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он добавил, что мир - это баланс силы. Чтобы его сохранить, народ должен быть един.

Председатель городской организации ветеранов войны в Афганистане Сергей Пухальский поблагодарил всех причастных за создание и установку мемориальной плиты. "Проект зрел в течение двух лет. Спасибо тем, кто помог его реализовать. На плите выгравированы имена погибших в Афганистане земляков. Теперь сюда могут прийти их матери, вдовы, дети и внуки, - сказал он. - Миссия воинов-интернационалистов не закончена. Мы в долгу у памяти перед погибшими и их семьями. Приходите, помогайте. Только в единстве наша сила".

Присутствующие почтили память погибших земляков минутой молчания, возложили венки и цветы к подножию памятника. По цепочке тех, кто пришел сегодня в парк воинов-интернационалистов с красными гвоздиками, можно было понять, какой след оставили события в Афганистане в памяти белорусов. Воевали в этой стране около 1,5 тыс. брестчан.-0-

Фото Вадима Якубёнка