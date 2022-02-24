Мемориальный знак в память о жертвах гетто появится на ж/д станции в Барановичах

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Барановичи-Центральные установят памятный знак на месте лагеря содержания фашистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. С такой инициативой к местным властям обратился барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

"В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны прокурорские работники достоверно установили и осмотрели местонахождение бывшего лагеря. С марта 1943 года по июль 1944-го он располагался по периметру теперешних улиц Глинки, Долгой, Матросова и 1-го пер.Матросова. В нем содержалось более 1,5 тыс. советских граждан, насильно угнанных из регионов Советского Союза. Из-за нечеловеческих условий пребывания в лагере от болезней, голода и издевательств умерли около 500 человек", - рассказали в прокуратуре.

По словам Александра Карлюка, о местонахождении этого гетто стало известно из показаний людей, которые там содержались. "Один из свидетелей показал, что попал в лагерь в десятилетнем возрасте со своей семьей. Он помнит, что немцы два раза кормили их хлебом с опилками, который мама не разрешала глотать. Люди в лагере голодали, умирали. Их семья выжила только потому, что удалось сбежать", - добавили в прокуратуре.

Изготовлением памятного знака займется Барановичское отделение Белорусской железной дороги. Даны поручения о разработке эскиза, необходимых документов для согласования с Министерством культуры, Национальной Академией наук и областным художественным советом.-0-