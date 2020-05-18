Меньше свадеб не стало - Дворец гражданских обрядов Мингорисполкома продолжает работу в штатном режиме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация существенно не повлияла на работу Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома. Молодожены продолжают бронировать даты на лето и в редких случаях отказываются от регистраций, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель учреждения Юлия Кочина.

"Пока на май у нас запланировано больше регистраций, чем в 2019 году. В апреле (как это зачастую было и в предыдущие годы) заключали брак единичные пары: во многом это было связано с Великим постом, - рассказала Юлия Кочина. - В первые выходные после того, как он закончился, работали без обеда, так как было много желающих стать мужем и женой. От брони на летние месяцы пока никто не отказывался. Недавно был день подачи заявлений на 6-8 августа - ни одного свободного места на эти дни уже нет".

При этом, по ее словам, в последние месяцы уменьшилось количество браков с иностранными гражданами из-за карантина в большинстве стран. Такие свадьбы чаще всего переносятся или иногда отменяются. "Мы обращаем внимание будущих молодоженов, что, согласно постановлению Совета Министров №171, иностранные граждане, которые приехали в Беларусь из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, должны 14 дней находиться на самоизоляции. Призываем пары соблюдать это предписание и проявлять сознательность при выборе даты свадьбы", - заметила руководитель Дворца гражданских обрядов.

Сотрудники учреждения при общении с каждой парой просят молодоженов сократить количество гостей на официальной церемонии регистрации брака до 10-12 человек. "Наш зал достаточно просторный. Он вмещал и около 50 приглашенных. В нынешних условиях такое большое помещение позволяет соблюдать необходимую безопасную дистанцию как между гостями, так и между парой, приглашенными и регистратором. И молодожены в большинстве своем прислушиваются к рекомендациям, хотя в последние годы мы заметили такую тенденцию: церемония заключения брака становится праздником для двоих", - пояснила Юлия Кочина.

По ее наблюдениям, от торжественности и пышных нарядов в последние месяцы молодожены не отказываются. Не стесняются брачующиеся добавлять к своим праздничным аксессуарам и медицинскую маску. Ее обычно снимают во время регистрации, но многие ожидают церемонию именно в средствах защиты. Во Дворце гражданских обрядов регулярно проводят дезобработку помещений, уделяют внимание при уборке также подставам для колец и ручкам для подписи.-0-