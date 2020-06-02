Мэр Минска не уверен в введении в эксплуатацию третьей линии метро к 3 июля

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в эксплуатацию четырех станций третьей линии метро может затянуться. О причинах журналистам рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА. По словам мэра, строительно-монтажные работы к этой дате будут завершены. Однако пока у него нет уверенности, что к июлю получится обкатать новые решения, которые применяются на третьей линии подземки. "На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение - новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше - специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградская. Это все требует усиленной обкатки и наладки", - пояснил Анатолий Сивак. Он добавил, что теоретически эти работы возможно успеть провести ко Дню независимости, но гарантировать это сложно. Ранее сообщалось, что четыре станции третьей линии метро - "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" - планируют ввести в эксплуатацию ко Дню независимости. В перспективе работы по станциям второго участка третьей линии метро: "Неморшанский сад", "Аэродромная", "Слуцкий гостинец". Предприятие "Минскметрострой" уже копает тоннели. Планируется, что станции будут открыты в 2023 году. Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!